بعيو: الأخبار المتداولة حول وجود رؤية جديدة لمجلس الدولة غير صحيحة

الوطن|متابعات قال المترشح الرئاسي “عبدالحكيم بعيو” في تصريحات صحفية أن مجلس النواب انتهى من أعماله بشأن قوانين لجنة 6+6 وملاحظاته قيد التحويل الآن للجنة.

وبين أن ما يشاع بأن مجلس الدولة لديه رؤية جديدة بشأن القوانين الانتخابية عار عن الصحةمضيفاً أن تكالة ينتمي لمؤسسة ويحترم قوانينها ويعلم أنه ليس له سلطة على عمل لجنة 6+6.

وأشار “بعيو” إلى أن القوانين الانتخابية تسير في إطارها الصحيح ولن تجد الملاحظات اعتراضًا من مجلس الدولة و لجنة 6+6 ستصل للصيغة النهائية وستحيلها للنواب الذي سيقوم بدوره بنشرها في الجريدة الرسمية.