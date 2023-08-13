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بعيو: الأخبار المتداولة حول وجود رؤية جديدة لمجلس الدولة غير صحيحة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات
قال المترشح الرئاسي “عبدالحكيم بعيو”  في تصريحات صحفية أن مجلس النواب انتهى من أعماله بشأن قوانين لجنة 6+6 وملاحظاته قيد التحويل الآن للجنة.
وبين أن ما يشاع بأن مجلس الدولة لديه رؤية جديدة بشأن القوانين الانتخابية عار عن الصحةمضيفاً أن تكالة ينتمي لمؤسسة ويحترم قوانينها ويعلم أنه ليس له سلطة على عمل لجنة 6+6.
وأشار  “بعيو” إلى أن  القوانين الانتخابية تسير في إطارها الصحيح ولن تجد الملاحظات اعتراضًا من مجلس الدولة و لجنة 6+6 ستصل للصيغة النهائية وستحيلها للنواب الذي سيقوم بدوره بنشرها في الجريدة الرسمية.
من جانبه بين ان عدداً  من الدول الخارجية التي تم التواصل معها تؤيد تغيير حكومة الدبيبة استجابة لتطلعات الليبيين.
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#المترشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو لجنة 6+6 ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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