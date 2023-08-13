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الدبيبة يحيي اليوم العالمي للشباب بصبراتة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أحيا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، مساء اليوم السبت، اليوم العالمي للشباب، خلال احتفالية أقيمت في مسرح آثار صبراتة.

ووفق منشور لمنصة حكومتنا عبر موقع “فيسبوك”، افتتح الدبيبة بيت شباب صبراتة بعد اكتمال صيانته وتطويره، ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية.

كما كرّم 9 شركات خاصة يقودها شباب تميزوا بعملهم، دعما لدور الشباب في القطاع الخاص.

وحضر الاحتفالية وزير الشباب بحكومة الوحدة فتح الله الزني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير العمل علي العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وممثلون عن مجالس شبابية من مختلف مناطق ليبيا.

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الدبيبة اليوم العالمي للشباب

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صحيفة الساعة 24

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