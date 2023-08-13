قسم البحث الجنائي زليتن يضبط شخص يصنّع الخمور في منزله

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ضبط قسم البحث الجنائي زليتن شخص يقوم بتصنيع الخمور محلية الصنع بداخل منزله ضمن الحملة الأمنية وبناء على تعليمات مدير أمن زليتن في مكافحة الجرائم الخطيرة والظواهر السلبية بالمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف القسم عبر صفحته على الفيسبوك انه تم فتح محضر تحري بالخصوص وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بالقبض على صاحب المصنع و تفتيش المنزل وتحريز كل ما يشكل حيازته جريمة.

ونوه أنه تم انتقلت دوريات القسم بإشراف مباشر من رئيس القسم وتمكنوا من ضبط صاحب المصنع وهو يدعى (م.ر.ع) مواليد 1974م.

ولفت ان خلال التفتيش تم العثور على أواني للطبخ وقنينات تنبعث منها رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر تقدر بـ 700 لتر تقريبا.

واكد انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وأحيل للنيابة العامة موقوفا تحت حراسة الشرطة.