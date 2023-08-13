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“المشاي” يقرر زيادة رواتب موظفي الشركة العامة للكهرباء 500 دينار

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قرر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، زيادة رواتب موظفي الشركة لـ 500 دينار، وذلك إلي حين إيفاء الجهات المختصة بتنفيذ الزيادة المقررة من الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء.

ويذكر أن زيادة الرواتب ابتداءً من رواتب شهريوليو 2023، وإلى حين تمكن الشركة من تنفيذ زيادة المرتبات المقررة بشأن اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة.

هذا وسيتم تسوية القيم المالية التي يتم صرفها تنفيذاً لهذا القرار، بعد تطبيق قرار زيادة المرتبات، حيث يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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الوطن الليبية

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