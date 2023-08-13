“حماد” و”العريبي” يطلعان المستشار صالح على مشاريع التنمية وقانون الميزانية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023.

وناقش اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، آلية إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، حيث أن القانون أثر على عمل مصارف بشكل مباشر وعطل عملية التمويل بشكل كامل.

هذا وأطلع حماد رئيس مجلس النواب على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.

و أكد حماد على تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير عمل الحكومة، وبسط نفوذها وسيطرتها لكونها الحكومة الشرعية في ليبيا وفقاً لتكليفها من مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك تواصل محلي ودولي من شأنه ترسيخ مبدأ الشرعية للحكومة.

من جهته ثمن صالح جهود رئيس الحكومة الليبية والعريبي، مطالباً إياهم بالتنسيق المشترك بين الحكومة واللجنة في مشاريع التنمية، فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وشدد صالح على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع الهامة والحيوية.