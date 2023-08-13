شمام: صالح جعودة منحدر من أسرة مجاهدة ولا أسمح بالتهكم عليه

أكد محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أن عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة، منحدر من أسرة مجاهدة ولا أسمح بالتهكم عليه.

وقال شمام، في منشور عبر حسابه على انستجرام، “نشر السيد طارق الهوني الذي يعرف بنفسه كمدير تنفيذي لقناة ليبيا الوطنية صورة للسيد صالح جعودة عضو المجلس الأعلى للدولة معلقا عليها بتنمر لا تخطئه العين، وبتهكم وسخرية لا تقبل إعلامي مناط له بتسيير واجهة إعلامية للدولة”.

وتابع؛ “وقد سائني بنفس القدر، مشاركة إعلاميين كنت آمل فيهم الموضوعية في حفلة التنمر هذه، الذي لا أجد لها مبرر غير سوء المشهد السياسي والإعلامي الليبي وانحطاطه”.

وأردف؛ “لا يضير صالح المنحدر من أسرة جعودة المجاهدة كمية الاستخفاف التي أوردها السيد الهوني ورهطه”، معقبًا؛ “ولكن شعرت بالإهانة من هذا التصرف الرديء في حق أحد اصدقاء العمر”.

وختم موضحًا؛ “ولا أسمح أن يهان أحدهم سواء كنت في حالة اتفاق أو اختلاف معهم في هذه المرحلة التاريخية الزائفة، حيث تسيطر فيها البندقية، وتجافيها الحقيقة ويرتع فيها اللصوص والقوادين وينزوي فيها الشرفاء”.