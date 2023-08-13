عبدالحكيم بعيو: دول خارجية تواصلت معها تؤيد تغيير حكومة الدبيبة

أكد المترشح الرئاسي، عبد الحكيم بعيو، أنه تواصل مع دولا خارجية، والتي عبرت عن تأييدها لتغيير حكومة الدبيبة.

وقال بعيو، في تصريحات صحفية: “لن ينتهي الأسبوع المُقبل؛ إلا وقد أحال مجلس النواب ملاحظاتهم بشأن القوانين الانتخابية إلى لجنة 6+6، فالبرلمان انتهى من أعماله بشأن قوانين 6+6 وملاحظاته قيد التحويل الآن للجنة، وما يُشاع بأن مجلس الدولة لديه رؤية جديدة بشأن القوانين الانتخابية عار عن الصحة”.

وأضاف “تكالة ينتمي لمؤسسة ويحترم قوانينها ويعلم أنه ليس له سلطة على عمل لجنة 6+6، فالقوانين الانتخابية تسير في إطارها الصحيح ولن تجد الملاحظات اعتراضًا من مجلس الدولة، ولجنة 6+6 ستصل للصيغة النهائية وستحيلها للنواب الذي سيقوم بدوره بنشرها في الجريدة الرسمية، عدد من الدول الخارجية التي تواصلت معها تؤيد تغيير حكومة الدبيبة استجابة لتطلعات الليبيين”.