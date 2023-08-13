اعتدال في حالة الطقس على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن الأجواء تكون صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (29–34)مْ.

كما تكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم، والرياح شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (27-32)مْ.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40)مْ.

وتكون السماء في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-38)مْ.