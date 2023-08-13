أشرف بلها: قرار تشكيل حكومة جديدة ليس مقتصراً على مجلسي النواب والدولة

رأى أشرف بلها رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أن قرار تشكيل حكومة جديدة ليس مقتصراً على مجلسي النواب والدولة.

وقال بلها، في تصريحات صحفية: “مخرجات 6+6 وخارطة الطريق المُتفق عليها من المجلسين تنص على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، والمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن ذكر 4 قضايا شائكة في مخرجات لجنة 6+6، فهو طالب بمعالجة الـ4 نقاط وهم تشكيل حكومة موحدة وشروط انتخاب الرئيس وربط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووجود جولة ثانية في انتخابات الرئاسة”.

وأضاف “قرار تشكيل حكومة جديدة يتطلب الاستجابة لدعوة باتيلي بطلب اجتماع كل الأطراف السياسية واتفاقهم مثل اتفاق جينيف، وهناك إصرار من عقيلة على تشكيل حكومة جديدة وموقف تكاله لا يزال غير واضح، فباتيلي يُصر أيضًا على اتفاق سياسي جديد وبالتالي هناك تضارب كبير في المشهد السياسي”.