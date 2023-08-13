البعثة الأممية: الشباب هم مستقبل ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن الشباب هم مستقبل ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “تويتر” أنه إحياءً لليوم العالمي للشباب، انضمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الأمم المتحدة في ليبيا في نقاش مع الشباب الليبي حول أهمية أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وبينت أنه تم الاستماع لأفكار الشباب حول سبل رفع التحديات التي تواجههم في كل أنحاء البلاد.

من جانبها أشارت الأمم المتحدة في ليبيا عبر صفحتها بموقع “تويتر” أنه احتفالا باليوم العالمي للشباب، ولتشجيع أصوات الشباب في ليبيا، اجتمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع ممثلين عن الشباب من جميع أنحاء البلاد لمناقشة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.