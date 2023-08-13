البخبخي: يجب الاستعانة بتركيا لبناء مؤسسة عسكرية حديثة

ليبيا – قال يوسف البخبخي أكاديمي وباحث سياسي إن “السؤال متى تأسس الجيش الليبي؟ وهل نحن في صدد الذكرى الـ 83 لتأسيس الجيش أم الـ 71، أحبذ أن يربط الجيش بالدولة والقضية الاساسية بالنسبة لنا هي الدولة، نحن أزمتنا غياب الدولة وما يحدث في الشرق اليوم وما يطلق عليه القوات المسلحة العربية الليبية على نقيض من مفهوم الدولة” حسب زعمه.

البخبخي الموالي بشدة لتركيا أكد خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أن الفكرة التي يجب أن تهيمن على تفكير الجميع هي بناء الدولة والقضية صناعة الدولة لكن المشكلة لدى العموم أن مفهوم الرغبة بوجود جيش وشرطة استشرى.

وشدد على أن هناك خبرات دولية واقليمية ودول متقدمة في عملية تنظيم الخبرات العسكرية والمؤسسات والبلاد في مرحلة من الاضطراب القائمة بالتالي فكرة الدعم اساسي والآن البلاد لديها تجربة الاتفاقيات الموقعة ومذكرات التفاهم مع دولة تمتلك جيش وهي تركيا وبالإمكان توظيف العلاقة للإعانة لبناء المؤسسة على أسس حديثة.

ورأى في الختام أن هكذا تحالف وتعاون والاستفادة من هذه المؤسسات هو أمر إيجابي، لافتاً إلى أن هناك تشكيلات مسلحة أصبحت قائمة بذاتها في المنطقة الغربية ورغم الدور الإيجابي لـ “بركان الغضب” على سبيل المثال أو اسقاط مشروع دولة “داعش” في سرت هذه التشكيلات ليست على أسس حديثة ولا تؤهل وتم شخصنتها وأصبح التحاقها بالدولة شكلي والدولة تأخرت بشكل كبير في بناء مؤسسة عسكرية حديثة بحسب قوله.