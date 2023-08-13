مركز شرطة سيدي خليفة ينفذ خطة لاسترجاع أسلاك كهربائية نحاسية

الوطن / متابعات

أصدر مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ تعليمات إلى مركز شرطة سيدي خليفة لاسترجاع أسلاك كهربائية نحاسية تم سرقتها فيالفترة الماضية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء السكنية الواقعة في نطاق إختصاص المركز، لمحاربة الظواهرالسلبية وكل مايشكل جريمة من أجل راحة وأمن المواطنين.

كما تم إعداد خُطة مُحكمة من قبل رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد الورفلي وتكون الخطة بتسيير دوريات راجلة ومتحركة لتمشيطالإختصاص وأثناء ترجل أعضاء التحريات داخل الإختصاص شاهدوا تجمع لعدة أشخاص فإتجهوا مترجلين نحوهم وعند مشاهدتهملأعضاء التحريات لاذو بالفرار وتاركين خلفهم كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية المسروقة وتم إستدعاء دورية تابعة للمركز ونقل الإسلاكإلى المركز ولازال البحث مُستمراً عن الأشخاص الذين لاذو بالفرار .