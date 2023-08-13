الأطرش لـ “الليبيين”: انتظروا عاصفة تصحيح المسارات

توعد رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، الليبيين بما وصفه بـ “عاصفة تصحيح المسارات”.

وقال “الأطرش”، في منشور له بفيسبوك، “ورغم كل التحديات مازلنا وسنظل على موقفنا «ثورة 17 فبراير ودونها يرخص كل شئ»، فلا تقعوا في خطأ التقييم واستمروا في عبثكم، وانتظرو عاصفة تصحيح المسارات”.

وكان “الأطرش”، قد ذكر في منشور سابق أنه “رغم أن ثورتنا جاءت بقيم الديموقراطية والتداول على السلطة عن طريق صناديق الأنتخاب إلا أننا لن نسمح لكم بأية انتخابات صورية أو مهددة لثورة الحرائر والأحرار”.

وأضاف محذرا، “فحذاري من اللعب والخداع بتشريعاتكم الباطلة جملة وتفصيلا فأما انتخابات حره ونزيهة وعادلة واما لا وألف لا انتخابات صورية تهدف لوصول مجرمي الحرب وسفهاء القوم”.