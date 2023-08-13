مؤسسة النفط تعتمد نظام تطوير الحقول الهامشية بمشاركة محلية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد اعتماد نظام تطوير حقول النفط والغاز الهامشية بمشاركة محلية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه في إطار استراتيجية المؤسسة لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول الهامشية المكتشفة غير المطورة أقرَّ مجلس الإدارة دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية.

وطالب المجلس بالالتزام بالإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيًا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.