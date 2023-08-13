وزير الدفاع التركي يدلي بتصريحات جديدة عن ارسال القوات العسكرية إلى ليبيا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إنه «لا حل في ليبيا دون تركيا»، مضيفا أن بلاده تريد إنشاء جيش ليبي واحد.

ودافع غولر عن إرسال بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا، قائلًا في مقابلة مع قناة «حبر» التركية، مساء أمس السبت، إن تلك القوات أرسلت «استجابة لدعوة الحكومة الشرعية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة».

ويرى الوزير التركي أن وجود بلاده «أحدث توازنا في ليبيا، وأسهم في إطلاق المسار السياسي»، مضيفا: «الجميع يعلم أهداف وجود دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول».

وأشار غولر إلى الالتزام بمواصلة أنقرة أنشطتها في ليبيا، «انطلاقا من شعار ليبيا لليبيين».