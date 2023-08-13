إضافة 500 دينار إلى رواتب موظفي الشركة العامة للكهرباء

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، أمس السبت، قرارا يقضي بإضافة 500 دينار إلى صافي راتب موظفي الشركة إلى حين تنفيذ الزيادة المقررة.

ونص القرار رقم “602” لسنة 2023 في مادته الأولى على إضافة 500 دينار إلى راتب كل مستخدمي الشركة، وذلك ابتداءً من أغسطس الجاري إلى حين تمكن الشركة من تنفيذ زيادة الرواتب المقررة بموجب قرار جمعيتها العمومية رقم “1” لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول رواتب العاملين.

وحسب المادة الثانية من القرار، تجرى تسوية القيم المالية التي يجرى صرفها، تنفيذا لهذا القرار، بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب. بينما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

في فبراير الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، جدول رواتب العاملين في الشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل، بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.

وقالت الحكومة، آنذاك في بيان، إن الدبيبة، وهو رئيس الجمعية العمومية للشركة، أصدر قرارا باعتماد جدول الرواتب، وذلك تقديرا لجهود العاملين في الشركة العامة للكهرباء، واعتبارا بأن رواتب العاملين بها ليست من باب الرواتب.

وسبق أن نظم العاملون في الشركة العامة للكهرباء عديد الوقفات الاحتجاجية، لمطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية بزيادة رواتبهم، وصرف العلاوات، وضمان تأمين صحي لهم.