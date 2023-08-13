حماد والمستشار صالح يناقشان قانون الميزانية لعام 2023

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

حماد اطلع خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس، المستشار صالح على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.

كما تناول اللقاء التباحث حول قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023 وآلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، حيث أن القانون اثر على عمل مصارف بشكل مباشر وعطل عملية التمويل بشكل كامل.