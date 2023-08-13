أجواء صيفية وتحذير هام.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاحد 13 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 13 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تكون الاجواء صيفية معتدلة حيث درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 27 – 33 )مْ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 35 – 40 )مْ. وتتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى.

وحذرت الارصاد، من أن البحر غير ملائم للسباحة خلال فترة المساء على الساحل الغربى ، ويكون البحرمضطرب على الساحل الساحل الشرقي وعليه يرجى التنبه و أخذ الحيطة والحذر.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (29–34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم .

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-38)مْ.