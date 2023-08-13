«مبروكة» تتحصل في تونس على درع من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

تحصلت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الدبيبة، في تونس على درع من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “استقبل محمد ولد أعمر مدير عام المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بمقرّ المنظّمة بتونس، الوزيرة مبروكة توغي”.

وأضاف البيان “تم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون الثقافي القائمة بين دولة ليبيا والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وسبل تطويرها والارتقاء بها في إطار تنفيذ خطة عمل الألكسو 2023 2026، خاصة في المجالات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي، والصناعة التقليدية وتدريب العاملين فيها، وتسجيل الملفات العربية المشتركة، وتم الاتفاق على التعاون لإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة الثقافة العربية للعام 2025، والاستفادة من خبرة المنظمة في تنظيم العواصم الثقافية العربية”.

وتابع “عرض مدراء الإدارات بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أهم المشروعات التي تعمل عليها المنظمة، ودور ليبيا في هذه المشروعات التي تنفذها المنظمة. وفي نهاية اللقاء، كرّم مدير المنظمة السيدة الوزيرة بدرع المنظمة”.