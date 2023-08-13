مجلس الدولة يؤكد أهمية إشراك الكفاءات الليبية الفتية في العملية السياسية

أكد مجلس الدولة أهمية إشرك الكفاءات الليبية الفتية في العملية السياسية لتصبح جزءا لا يتجزأ من التركيبة المؤسساتية القيادية للدولة الليبية.

وأشار مجلس الدولة في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للشباب إلى مساعيه الحثيثة لترسيخ حالة الاستقرار الدائم للدولة.

ودعا مجلس الدولة مختلف مؤسسات الدولة الليبية إلى العمل جديا على صنع الكوادر الليبية القيادية الشابة وتأسيسها وفتح مجالات التعلم والمنافسة أمامهم بما يمكنهم من التدرج في صعود سلم القيادة بشكل سلس وعلمي مدروس بما يؤهلهم لاستلام دفة قيادة البلاد نحو الرقي والتقدم والازدهار.