الاتحاد الإماراتية: باريس تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا دوليا بشأن ليبيا

نقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، إن باريس تستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا دوليا بشأن ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيناقش التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، والتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، واستعراض مخرجات لجنة (6+6) والملاحظات التي أوردها مجلس النواب.

وأضافت الاتحاد الإماراتية أن اجتماع باريس سيبحث سبل تنظيم العملية الانتخابية من خلال سلطة تنفيذية موحدة، مرجحة إمكانية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التحضير للانتخابات.

ومنتصف يوليو الماضي، كانت باريس قد احتضنت اجتماعات للجنة العسكرية (5+5) على مدار يومين قبل أن يقوم رئيس الحكومة الفرنسية إيمانويل ماكرون بمنح اللجنة وسام شرف لـ”دورهم في وقف إطلاق النار”.

المصدر: الاتحاد الإماراتية

