مؤسسة النفط الليبية: طرح مناقصات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الحقول المكتشفة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن مجلس إدارتها طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض الاستثمارية.

وأشارت المؤسسة إلى أن العروض المطروحة للاستثمار ستجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنياً، مؤكدا مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، أعلن في وقت سابق وضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا.

تستهدف الخطة توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري.