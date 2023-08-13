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اللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز تمنح المستشار “صالح ” درع التميز

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

كرم رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” وذلك بمنحه درع التميز تقديراً لدوره الوطني  في أداء مهام عمله رئيساً لمجلس النواب .

وأثنى الحاضرون على جهود  صالح ومواقفه الوطنية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، كما تضمنت التعريف باللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز وما قامت به من تكريم لعديد الشخصيات المتميزة في كافة المجالات .

ومن جانبه قدم المستشار “عقيلة صالح ” شكره للجنة على هذا التكريم وكذلك لتكريمهم لكل المتميزين من الموظفين والمعلمين الذين تميزوا في عملهم و للطلاب الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في مرحلتي الثانوية والاعدادية لهذا العام الدراسي ، مؤكداً على أن ما تقوم به اللجنة يُعد حافز للجميع لبذل الجهد والعطاء من أجل المصلحة العامة.

 

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اللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليبيا

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الوطن الليبية

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