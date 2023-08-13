مديرية طرابلس: قبضنا على لص سرق هاتفين وساعة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على أحد الأشخاص بحي الأندلس، امتهن سرقة محلات الهواتف المحمولة.

وذكر بيان مديرية الأمن، عبر صفحة الفيسبوك، أنه ورد “بلاغ لمركز حي الأندلس مفاده أن صاحب محل للهواتف المحمولة، أثناء مباشرته لطلبات زبائن المحل طلب منه أحدهم رؤية هواتف بخصائص وثمن محدد فقام بعرض هاتفين له و أثناء انشغاله بتلبية طلبات زبائن آخرين، قام هذا الزبون اللص بسرقة الهاتفين دون أن ينتبه صاحب المحل و غادر اللص بما سرق”.

وتابع البيان؛ أن نفس المتهم المقبوض عليه قام بالدخول لمحل آخر، وطلب من “صاحب المحل ساعة أبل فقام بتلبية طلبه وأثناء انشغاله مع زبائن قام بتبديل الساعة الأصلية بساعة تجارية لا تتجاوز قيمته 25 دينار، وغادر المحل دون أن ينتبه صاحب المحل لعملية السرقة”.

وأشار البيان، إلى أن أصحاب المحلات بعد انتباههم للسرقة قاما بتقديم بلاغات لمركز حي الأندلس الذي كلف فريق عمل للتحري والبحث واستطاع الفريق التعرف على “الزبون اللص” من خلال أحد كاميرات المراقبة.

وختم البيان موضحًا أنه تم القبض على المتهم، أثناء تواجده في وسط البلاد ، حيث تم الاستدلال معه واعترف بما نسب إليه وأنه قام ببيع المسروقات لدى أحد المحلات وأخدهم للمحل الذي باع فيه المسروقات.

وختم البيان موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل للنيابة من حيث الاختصاص.