الدبيبة: الشباب عماد المستقبل وسيبني ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الشباب عماد المستقبل وهم من سيبني ليبيا.

وقال الدبيبة عبر صفحته بموقع “تويتر” “التقيت مع لفيف من شباب ليبيا الواعد في يوم الشباب العالمي، شباب مفعم بالطاقة الإيجابية والهمة العالية” وأضاف “هذه الفئة عماد المستقبل، وهي من ستبني” ليبيا.

وتابع الدبيبة “واجبنا اليوم أن نهيئ الأرضية المناسبة، ونستفيد من إبداعات أبنائنا وبناتنا”.

وأحيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية أمس السبت، اليوم العالمي للشباب، خلال احتفالية أقيمت في مسرح آثار صبراتة.

وافتتح الدبيبة بيت شباب صبراتة بعد اكتمال صيانته وتطويره، ضمن مشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية، بحسب ما نشر مكتبه الإعلامي.