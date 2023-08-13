خبير اقتصادي: السياسة التي يتبعها المركزي في إدارة النقد الأجنبي لا تدعم استقرار سعر الصرف

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة إن الاعتمادات المستندية المفتوحة استحوذت على ما نسبته 55.9% من إجمالي استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي، بينما استحوذت استخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية ما نسبته 42.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.

أبو سنينة أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن الحوالات المباشرة استحوذت على النسبة الباقية التي تقدر بحوالي 1.52% من إجمالي الاستخدامات.

واعتبر أن السياسة التي يتبعها المصرف المركزي في إدارة النقد الأجنبي وإدارة السيولة، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، يبدو أنها لا تكفل المحافظة على استقرار سعر الصرف إلا على حساب احتياطيات النقد الأجنبي.