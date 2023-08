“جيش واحد وليبيا ملك الليبيين”.. وزير الدفاع التركي يتحدث عن أنشطتهم داخل ليبيا

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تعمل في ليبيا على إنشاء جيش ليبي واحد، مشيرا إلى أنهم يواصلون جميع أنشطتهم هناك تحت شعار “ليبيا ملك الليبيين”.

وأوضح غولر في مقابلة مع صحيفة تركية أن أنقرة لديها 5 مراكز تدريب تعمل في ليبيا، في مجالات الاستشارات والتعاون وتدريب الجيش التابع للحكومة الشرعية.

وتابع غولر أن العلاقات التركية مع المنطقة الشرقية تتطور بشكل تدريجي، مشيرا إلى إنشاء كليات حربية في ليبيا، وأن الجنود الليبيين يتلقون التعليم باللغتين التركية والعربية.

وأضاف غولر أن اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين، أعطت ليبيا في الواقع ميزة كبيرة، مؤكدا أن الليبيين سيعيشون بسلام في دولة واحدة.

وبين غولر أن أنقرة تدخلت في ليبيا بناء على دعوة حكومة الوفاق الوطني السابقة، معتبرا أن الرئيس السابق فايز السراج وجه حينها دعوة إلى 5 دول لمساعدة بلاده ولم تستجب أي دولة باستثناء تركيا.

وأشار غولر إلى أن تركيا إن تأخرت في الذهاب إلى ليبيا لربما سقطت طرابلس، موضحا أن الجميع كان يقف مع الجانب الآخر باستثناء أنقرة.

وقال غولر إنه في نهاية المطاف جرى تحقيق التوازن العسكري بالمنطقة، وإن الجميع يدرك أنه لن يكون هناك حل من دون تركيا.

وفي نهاية نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني آنذاك فائز السراج مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحيات البحرية لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيا مطلع ديسمبر 2019، فيما صادق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عام 2020 على الاتفاقية، استنادا للمادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية.

يذكر أن أنقرة وطرابلس وقعتا في أكتوبر الماضي اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة، عقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

المصدر: صحيفة “أخبار” التركية

