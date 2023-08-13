الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، اليوم الأحد، مع نشاط لرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

ونشر المركز تفاصيل الحالة الجوية في مناطق ليبيا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 27 إلى 34 درجة مئوية.

ففي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق ما بين 29 و34 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، السماء صافية، ونشاط لرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 36 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.