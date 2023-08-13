وزير الدفاع التركي: لا حل في ليبيا دون وجودنا

زعم وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن بلاده أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا، استجابة لدعوة ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، بحسب تعبيره.

وقال غولر، في مقابلة مع قناة «حبر» التركية: “لا حل في ليبيا دون تركيا، فنحن نريد إنشاء جيش ليبي واحد”.

وأضاف “وجود بلادي أحدث توازنا في ليبيا، وأسهم في إطلاق المسار السياسي، فالجميع يعلم أهداف وجود دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول، وأنقرة ملتزمة بمواصلة أنشطتها في ليبيا، انطلاقا من شعار ليبيا لليبيين”.