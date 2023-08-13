دورة تدريبية لمعلمي الفئات الخاصة بمدارس الاندماج

دشّن وزير التربية والتعليم موسى المقريف اليوم الأحد الدورة التدريبية لإعداد معلّمي غُرف المصادر بإستخدام قِطع المونتيسوري كمُعين تعليمي بمدارس الاندماج.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن الدورة التدريبية المقامة تحت شعار “لا فَرْق” تنظمها إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وحضر افتتاح الدورة التي يشارك فيها 22 معلم فئات خاصة وثمانية مُدربين من المنطقة الجنوبية، وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبيّر ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة مفتاح الدريجي ومدير المركز العام للتَّدريب وتطوِير التَّعليم إدريس لملوم ومدير إدارة التعليم الثانوي محمد المغربي ومدير إدارة التعليم الاساسي بالوزارة حسين أبوغالية، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “ميكيلي سيرفادي.“

وأكد وزير التربية والتعليم في كلمته خلال افتتاح الدورة على أهمية الدورة للرفع من قُدرات معلمي الفئات الخاصة للاستفادة من الوسائل التعليمية في غُرف المصادر في إيصال المعلومات إلى التلاميذ المستهدفين، مضيفًا بأن شعار البرنامج “لا فرق” هو انعكاس لرؤية الوزارة وشعارها التعليم للجميع وبالجميع وتنفيذ خطتها التي تهدف إلى الرفع من مستوى التعليم بكافة المناطق ولكافة التلاميذ.

وأوضح مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة أن الدورة التدريبية لإعداد معلمي غرف المصادر هي الأولى من أربع دورات تدريبية تستهدف إعداد معلمين ومدربين لغرف المصادر بمختلف المناطق بالبلاد، منوهاً في كلمته إلى تجهيز 40 غرفة مصادر، وتيسير الوصول ،وتجهيز دورات المياه الخاصة بالفئات الخاصة في 40 مؤسسة تعليمية في مختلف مناطق البلاد.