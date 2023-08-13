النهر الصناعي: ضخ المياه إلى بنغازي سيكون غدا الاثنين

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد الديب، أن ضخ المياه إلى مدينة بنغازي سيكون غدا الإثنين وفق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى انتهاء كل أعمال تعبئة الخط الناقل “إجدابيا – بنغازي” اليوم الأحد.

وأوضح الديب، في بيان نشره الجهاز، اليوم الأحد، أن المنظومة ستشرع اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة إجدابيا وخزان سلوق، والتي تشمل “إجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون – قمينس جردينة” وفق المعدلات الطبيعية.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط “إجدابيا – بنغازي” الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة “41+360” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة إجدابيا.

وكان قد تسبب هذا الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.