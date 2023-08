بعد انقطاع لأسابيع.. المياه تتدفق نحو بنغازي وأجدابيا

قال جهاز النهر الصناعي إن ضخ المياه سيعود إلى معدلاته الطبيعية إلى مدينة بنغازي غدا الاثنين، عقب الانتهاء من أضرار أنبوب المياه في أجدابيا.

وأفاد الجهاز في آخر تعميم له، بانتهاء أعمال التعبئة للخط الناقل “اجدابيا – بنغازي”، وبأنهم سيشرعون اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة اجدابيا وخزان سلوق.

وتابع الجهاز أن المدن الواقعة على الخط والتي ستعود إليها المياه هي “اجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون – قمينس جردينة”.

وحدث تسرب كبير في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه تقارب مليون متر مكعب.

التسرب جاء نتيجة لتعرض الخط الناقل للمياه إلى انفجار جراء التوصيلات غير الشرعية، ما تسبب في تسرب مائي كبير تضررت منه منازل ومزارع ونتج عنه خسائر مادية طالت الأغنام والمواشي والحيوانات الموجودة في المزارع التي غمرتها المياه.

وشهدت المدن على خط اجدابيا – خزان سلوق انقطاعا في المياه جراء التسرب الذي حدث لفترة تزيد عن 15 يوما متتاليا.

المصدر: جهاز النهر الصناعي

