ليبيا.. زيادة 500 دينار برواتب موظفي الشركة العامة للكهرباء

أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، السبت، قرارا بإضافة 500 دينار إلى صافي راتب موظفي الشركة إلى حين تنفيذ الزيادة المقررة.

وجاء في مادة القرار الأولى، إضافة 500 دينار إلى راتب كل مستخدمي الشركة، وذلك ابتداءا من أغسطس الجاري إلى حين تمكن الشركة من تنفيذ زيادة الرواتب المقررة بموجب قرار جمعيتها العمومية رقم «1» لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول رواتب العاملين.

وحسب المادة الثانية من القرار، تجرى تسوية القيم المالية التي يجرى صرفها، تنفيذا لهذا القرار، بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب. بينما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

في فبراير الماضي، اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، جدول رواتب العاملين في الشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل، بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة.