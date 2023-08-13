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وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا حقق التوازن وندعم إطلاق المسار السياسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن تركيا أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا استجابة لدعوة الحكومة المنتهية .

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهود التركية ساهمت في إطلاق المسار السياسي في ليبيا بعد تحقيق التواجد التركي التوازن بالبلاد.

مؤكدا : “الجميع على دراية بأن لا حل في ليبيا دون تركيا، والجميع يعلم أهداف تواجد دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول”.

وتابع: “نواصل أنشطتنا في ليبيا منطلقين من شعار ليبيا لليبيين، فنحن نريد إنشاء جيش (ليبي) واحد”.

 

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الحكومة المنتهية تركيا ليبيا يشار غولر

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الوطن الليبية

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