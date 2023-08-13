وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا حقق التوازن وندعم إطلاق المسار السياسي

الوطن| متابعات

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن تركيا أرسلت قوات عسكرية إلى ليبيا استجابة لدعوة الحكومة المنتهية .

وأضاف في تصريحات صحفية أن الجهود التركية ساهمت في إطلاق المسار السياسي في ليبيا بعد تحقيق التواجد التركي التوازن بالبلاد.

مؤكدا : “الجميع على دراية بأن لا حل في ليبيا دون تركيا، والجميع يعلم أهداف تواجد دول أخرى في ليبيا بخلاف تركيا التي ليست لها مآرب تلك الدول”.

وتابع: “نواصل أنشطتنا في ليبيا منطلقين من شعار ليبيا لليبيين، فنحن نريد إنشاء جيش (ليبي) واحد”.