السفير التركي يبحث مع تكالة سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة، محمد تكاله، اليوم الأحد، السفيرَ التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس: “في مستهل اللقاء هنأ السفير التركي، تكالة بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وآملا التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار”.

وأضاف البيان “تناول اللقاء مناقشة العلاقات المشتركة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وتابع “في ختام اللقاء قدّم السفير التركي درعا تذكاريا لتكالة متمنيا له التوفيق في مهامه”.