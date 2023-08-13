الصغير يعلق على مطالبة الدبيبة التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن حكومته

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير على منشور رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الموجه للوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والشركات العامة الذي طالب من خلاله التقيد بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة وتنفيذها دون إبطاء مع التأكيد على ضمان وصون حق التقاضي المكفول دستوريا .

الصغير وفي منشور له عبر صفحته لشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “،قال:”حق التقاضي للجهات الاعتبارية التي لها شخصية اعتبارية مستقلة مكفول دستوريا وقانونيا وكذلك حق الأفراد سواء كانوا موظفين تابعين للحكومة أو أحد أجهزتها طالما كانو أصحاب مصلحة”.

وتابع الصغير حديثه :”وباعتبار القانون يكفل حق التقاضي ولا يجرمه فلا أعلم كيف يقول الدبيبة بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بمنشوره المخالف للقانون والدستور،وعموما المنشور يشير بخوف وتأكل داخل أروقة الدبيبة ومن حوله ويعبر صراحة عن شخصية العفوي”.