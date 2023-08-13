رئيس مجلس الدولة يبحث مع السفير التركي ملف المصالحة الوطنية في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، محمد تكالة، بالسفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلمز، في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد.

وبحث الطرفان ملف المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى تطورات العملية السياسية، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له، إن السفير التركي هنأ تكالة بتوليه رئاسة المجلس، آملاً تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمضي قدما للوصول للسلام والاستقرار في ليبيا.

وناقش تكالة مع السفير التركي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما بحث اللقاء تطورات العملية السياسية، وسبل تحقيق الاستقرار في ليبيا، متطرقاً إلى نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وملف المصالحة الوطنية.

يعد لقاء تكالة ويلمز الأول له مع مسؤول تركي منذ انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، الإثنين الماضي، عقب حصوله على 67 صوتا فى جولة تصويت ثانية، بعد منافسة شرسة خاضها مع سلفه، خالد المشرى، الذي حصد62 صوتاً.