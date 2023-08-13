وصول 22 مليون دينار سيولة نقدية إلى مطار الكفرة

وصلت سيولة نقدية للمصارف العاملة في مدينة الكفرة تقدر بـ 22 مليون دينار، اليوم الأحد، وذلك عبر مطار الكفرة الدولي.

السيولة وصلت اليوم عبر طائرة تابعة لشركة «ليبيا للطيران» قادمة من مطار معيتيقه الدولي في رحلة داخلية على متنها السيولة النقدية.

وتوزعت السيولة كالآتي: مصرف الجمهورية 10 ملايين دينار، ومصرف الوحدة 10 ملايين دينار، ومصرف شمال أفريقيا مليونا دينار.



وفي بيان الإيراد والإنفاق الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، أكد المصرف توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الفترة من بداية العام 2023 حتى نهاية يوليو الماضي.

وأضاف المصرف أن توزيع ذلك المبلغ جاء في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكل فروع المصارف التجارية.