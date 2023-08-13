قادربوه يبحث مع وكيله آلية عمل لجنة شؤون الموظفين

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ظهر اليوم بمكتبه بطرابلس، بوكيل الهيئة خالد سعيد ضو؛ لمناقشة آلية عمل اللجان التي يترأسّها الأخير، ونتائج عملها.

وأشار بيان الهيئة المنشور على صفحة الهيئة، أن تم خلال الاجتماع مناقشة عمل اللجان، والتي منها “لجنة شؤون الموظفين التي تُولي رئاسة الهيئة اهتماماً بالغا بها؛ لعلاقتها بالأعضاء والموظفين، والاطلاع على نمط سير خطة عمل فروع ومكاتب الهيئة وأعمالها”.

وختم البيان، موضحًا أنه تم التأكيد على ضرورة “عقد اجتماع يضمّ كافة الإدارات والمكاتب والفروع؛ للوقوف على احتياجاتها، ووضع خطة عمل شاملة لها؛ تحقيقا لأهداف الهيئة وفق أحكام قانون إنشائها، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.