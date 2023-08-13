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الأحوال المدنية تفتتح مكتب للمستخرجات خاص بالصم وضعاف السمع

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

افتتحت مصلحة الأحوال المدنية اليوم الأحد في طرابلس مكتب للمستخرجات خاص بفئة الصم وضعاف السمع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن افتتاح المكتب جرى بحضور وكيلي الوزارة للشؤون العامة وشؤون المديريات ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير أمن طرابلس ورئيس مكتب العلاقات والمراسم بإدارة العلاقات والتعاون الدولي .

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن افتتاح المكتب يأتي ضمن فعاليات الملتقي التدريبي المقام تحت شعار نلتقي لنرتقي برعاية صندوق التضامن الاجتماعي وذلك بمركز الأمل لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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