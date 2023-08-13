انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالداخل والخارج

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الأحد، انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية في الداخل والخارج بأقسامها العلمي والأدبي والتعليم الديني، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالخارج.

وسيُؤدي طلاب الشهادة الثانوية في القسم العلمي امتحانهم بمادة الرياضيات، والقسم الأدبي في مادتي النحو والصرف والإملاء والجغرافيا، وسيُؤدي طلاب التعليم الديني امتحانهم في مادتي القرآن الكريم وأحكامه والسيرة.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية في الداخل هذا العام بلغ 46 ألفاً و222 طالباً وطالبة، 31 ألفاً و318 طالباً منهم في القسم العلمي، و14 ألفاً و570 طالباً في القسم الأدبي، و334 طالباً وطالبة في التعليم الديني.

وأوضح أن أعداد طلاب الشهادة الثانوية في الخارج بلغ 226 طالباً وطالبة، منهم 213 في القسم العلمي، و13 في القسم الأدبي، والشهادة الإعدادية 233 تلميذا وتلميذة.

وشدد مسعود على ضرورة عدم اصطحاب الهاتف النقال وآلات التسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى الآلة الحاسبة المخزنة، وكل ما يتعلق بالمواد الدراسية، من كتب ومذكرات وكراسات، داخل قاعة الامتحان، لاعتبار اصطحابها حالة من حالات الغش، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة المتقدمين لإجراء امتحانات الدور الثاني في عُموم البلاد.