اليعقوبي: لم تأت فبراير بجديد أفضل من سبتمبر بل تدهورت وتراجعت الدولة على كافة المستويات

ليبيا – طالبت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، بقيام ثورة جديدة على أنقاض فبراير.

اليعقوبي وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت :”إن لم تقم ثورة جديدة على أنقاض فبراير وتنهيها ستكون الأخيرة ومن يقودها الآن وبالاً على ليبيا وشعبها”.

ونوهت إلى أن فبراير كانت ثورة شعبية بمفهوم الصادقين والبعض رآها انقلابًا عسكريًا والآخر سماها حربًا أهلية وهناك من يرى بأنها مؤامرة خارجية، مردفة:”وعلى الرغم من كل ذلك لم تأت فبراير بجديد أفضل من سبتمبر المقيتة فلم تتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفضل بل تدهورت وتراجعت الدولة على كافة المستويات ولا نستطيع تغطية عين الشمس بالغربال بكل أسف أجهضت فبراير من الداخل ليس لخطأ في مبدأ الثورة بل أجهضها أشباه المناضلين ( الكلاب الضالة والزنادقة) ،وأنا أطلق عليهم (مستبدين وطغاة جدد بزي ثوري وجهادي محل القذافي)عملاء الغرب ومعهم أشباه ثوار، حقيقةً أنهم ديماغوجيون وتجار كلام وشعارات “.

اليعقوبي أكدت أن التغيير وجب وأصبح مطلبا من أجل الأجيال القادمة.