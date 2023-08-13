المشاي يقرر إضافة 500 دينار إلى رواتب موظفي الكهرباء

أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد المشاي، السبت، قرارا يقضي بإضافة 500 دينار إلى صافي راتب موظفي الشركة إلى حين تنفيذ الزيادة المقررة.

وقد حمل القرار رقم «602» لسنة 2023، ونصت مادته الأولى على إضافة 500 دينار إلى راتب كل مستخدمي الشركة، وذلك ابتداءً من أغسطس الجاري إلى حين تمكن الشركة من تنفيذ زيادة الرواتب المقررة بموجب قرار جمعيتها العمومية رقم «1» لسنة 2022 بشأن اعتماد جدول رواتب العاملين.

وحسب المادة الثانية من القرار، تجرى تسوية القيم المالية التي يجرى صرفها، تنفيذا لهذا القرار، بعد تطبيق قرار زيادة الرواتب. بينما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره.