منح عقيلة صالح درع «الموظف المتميز»

كرم رئيس وأعضاء «اللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز»، رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” وذلك بمنحه درع التميز تقديراً لدوره الوطني في أداء مهام عمله رئيساً لمجلس النواب.

ووفقا لعبدالله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فإن الحاضرون، أثنوا على جهود عقيلة صالح ومواقفه الوطنية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مقدمين تعريفا باللجنة العليا لتكريم الموظف المتميز وما قامت به من تكريم لعديد الشخصيات المتميزة في كافة المجالات .

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، شكره للجنة على هذا التكريم وكذلك لتكريمهم لكل المتميزين من الموظفين والمعلمين الذين تميزوا في عملهم و للطلاب الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في مرحلتي الثانوية والإعدادية لهذا العام الدراسي.

وأكد عقيلة، أن ما تقوم به اللجنة يُعد حافز للجميع لبذل الجهد والعطاء من أجل المصلحة العامة.