النهر الصناعي: ضخ المياه إلى بنغازي غدا

أعلن رئيس اللجنة الإدارية في جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس أحمد علي الديب، ضخ المياه إلى مدينة بنغازي غدا الإثنين وفق المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى انتهاء كل أعمال تعبئة الخط الناقل «أجدابيا – بنغازي» اليوم الأحد.

وأوضح أن المنظومة ستشرع اليوم في تغذية المناطق والمدن الواقعة ما بين مدينة أجدابيا وخزان سلوق، والتي تشمل «أجدابيا – زويتينة – سلطان – سيدي عبدالعاطي – سلوق – المقرون – قمينس جردينة» وفق المعدلات الطبيعية، حسب بيان عبر صفحة المشروع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من استكمال أعمال صيانة خط «أجدابيا – بنغازي» الذي تعرض لأضرار إثر انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا. وقد تسبب هذا الانفجار في غرق مزارع، وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، فتح صمام الغلق بخط مياه النهر الناقل لإمداد المياه في مدينتي بنغازي وإجدابيا، بعد الانتهاء من جميع أعمال الحفر واللحام، واستبدال الأنبوب بالكامل.

وأضاف الساعدي، في تصريح إعلامي لمنصة الديوان، أن الأنبوب في انتظار الانتهاء من جزء ضئيل من أعمال التشطيبات، مشيرا إلى أن توزيع المياه على المناطق بالكامل سيكون خلال 4 إلى 6 أيام على الأكثر.