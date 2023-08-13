مؤسسة النفط تقرر طرح مناقصات أمام القطاع الخاص للاستثمار في الحقول المكتشفة

قررت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، طرح مناقصات للاستثمار في الحقول المكتشفة أمام القطاع الخاص الليبي، وذلك لزيادة إنتاج النفط في الحقول الهامشية غير المطورة.

وقالت، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن مجلس إدارتها «طالب بالالتزام بإعلان إجراء مناقصة، لطلب عروض الاستثمارية». ولفت البيان إلى أن «العروض المطروحة للاستثمار ستجرى إحالتها إلى الهيئة، لاعتمادها، بعد مفاضلتها وتقييمها فنياً»، مؤكدا «مراعاة معايير الشفافية وتكافؤ الفرص»



في الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، وضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجه إلى مليوني برميل يوميا.

وتشمل الخطة، وفق عون، تطوير حقول مكتشفة جديدة، ورفع القدرات الإنتاجية للحقول الحالية، وتطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية. كذلك هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له (المؤسسة الوطنية للنفط والشركات، والجهات التابعة لها، والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز).

كما تستهدف الخطة توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، والتركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية، بما فيها الغاز الصخري.