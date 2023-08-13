ضبط متهم هارب من جريمة قتل منذ 2014 في طرابلس

ضبط أعضاء التحري في مكتب البحث الجنائي بطرابلس ومركز باب بن غشير متهما بارتكاب جريمة قتل أجنبي الجنسية في العام 2014، وظل مجهولا طيلة السنوات الماضية.

وقد ألقى الفريق القبض عليه الأسبوع الماضي، وأُحيل إلى مركز باب بن غشير، الذي أحاله إلى النيابة العامة، وذلك بعد الاستدلال عليه، حسب بيان لمديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تعود القضية إلى العام 2014، حيث ورد بلاغ إلى مركز باب بن غشير من أحد مستشفيات العاصمة يفيد بوجود شخص أجنبي الجنسية مصاب بعيار ناري في رأسه، وبالانتقال إلى المستشفى، اتضح أن إصابته حرجة، ونُقل إلى دولته، للعلاج فيها. بيد أن القدر كان أقرب، وتوفاه الأجل، متأثرا بإصابته.

في سياق آخر، أعلن جهاز دعم مديريات الأمن في المناطق، الإثنين الموافق 31 يوليو الماضي، ضبط شاب متهم بقتل والدته في مدينة طرابلس.

وقد حاول الشاب خداع أجهزة الأمن بادعاء أن والدته سقطت من أعلى المنزل، فلقيت مصرعها، وذلك بناءً على معلومات تلقاها جهاز دعم المديريات من المصحة التي نقل الولد أمه المتوفاة إليها.

وأفاد بيان للجهاز على «فيسبوك» بأن الشرطة وجدت بعض الشبهات تفيد بأن المرأة لقيت مصرعها نتيجة القتل العمد، وليس بسبب سقوطها من مكان مرتفع.