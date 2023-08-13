إجراء 36 عملية قسطرة قلب في مستشفى بن سينا بسرت

أعلن مستشفى بن سينا التعليمي إجراء 36 عملية قسطرة قلب علاجية واستكشافية، شملت 18 عملية قسطرة قلبية، و6 عمليات علاجية، و12 عملية قسطرة تشخيصية.

وقال نائب المدير العام المستشفى اختصاصي أمراض القلب، جادالله درياق، إن العمليات التى أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية كللت بالنجاح بفضل جهود الأطباء الليبيين المتخصصين فى جراحة وأمراض القلب والشرايين، وأطباء قسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، مشيرا إلى أن الخدمات العلاجية للمرضى النزلاء، سواء المقيمين في المدينة أو خارجها، متوافرة، وتقدم لهم مجانا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وبيّن درياق أن الطاقم الطبي الاستشاري لجراحة القلب والشرايين اختتموا زيارتهم الطبية العلاجية للمستشفى، في إطار توطين علاج وجراحة القلب في ليبيا، وتخفيف الأعباء عن المرضي وأسرهم.