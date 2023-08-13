عضو سابق في “الانتقالي” يطالب مصراتة بموقف علني من حكومة الدبيبة

طالب عضو المجلس الانتقالي السابق فوزي عبدالعال، اليوم الأحد، بموقف علني من مدينة مصراتة تجاه الحكومة المنتهية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، «منعا للخلط، وقطعا للطريق علي كل متربص، وانحيازا للوطن»، حسب بيان صادر عن عبدالعال.

ونبه عبدالعال، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الداخلية وسفير ليبيا لدى البحرين، خلال لقاء تلفزيوني بأن «مصراتة تتحمل مسؤولية ممارسات حكومة الدبيبة بسبب تكرار رئيسها بمناسبة وبغير مناسبة أمام الإعلام في اجتماعات بمصراتة أنه ابن مصراتة، ويأتمر بأمرها، ولا يخرج عن إرادتها»

وقال: «الدبيية خلط هنا بين إرادة حكومته وإرادة المدينة، والحكومة لا تمثّل مصراتة، بل يفترض أنها تمثل ليبيا». وتابع: «مصراتة لم تأت بالحكومة، ولا جرى استشارتها بخصوصها، لهذا من العبث أن تتحمل أوزارها» .

وأضاف «لم نر من الحكومة (حكومة الدبيبة) ما يطمئن»، مشيرا إلى أن «ملف الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول، ولا بد من إجراءات حاسمة حياله». كما لفت إلى أن «ملف حقوق الانسان الليبي أصبح أثقل مما يمكن السكوت عنه، فسياسة القمع وتكميم الأفواه تجاوزت المعقول، وانتهكت آدمية المواطن الليبي وحريته وحقوقه».

واختتم عبدالعال بالقول: «التوجه الدولي الآن هو الذهاب إلى خيار حكومة جديدة، ومصراتة يجب ألا تخرج من المشهد بسبب تعنت الدبيبة وتمسكه بالحكم». وأضاف: «لم نعد نرى أن حظوظ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كافية، خاصة أن الأمر يدار دوليا وإقليميا مع قوي داخلية متنفذة، وليس عن طريق الانتخابات».