الكوني يلتقي في طرابلس تجمع «من أجلك يا فزان»

بارك رئيس وأعضاء تجمع «من أجلك فزان» تأكيد أعضاء مجلسي النواب، والدولة، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن مناطق الجنوب، أن يكون عضو بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ممثلا لهم لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، خلال استقباله، اليوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد التجمع، أن الجنوب هو العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدني كبير في مستوى الخدمات في عديد المجالات، ويدعون لوحدة ليبيا، و لازالوا محافظين عليها رغم الظروف التي يعيشها الجنوب.

وشددوا على ضرورة تشكيل جسم يمثل أهالي فزان يكون حال لسانهم للمطالبة بحقوقهم، لتوزيع ثروة الوطن على أبنائه بالتساوي، والاستفادة منها في التنمية والأعمار، وبناء الإنسان.

وشددوا على ضرورة العمل لإعادة الاستقرار في مناطق الجنوب ونجاح مشروع المصالحة فيما بينهم وعودة المهجرين والنازحين منهم.

وطالبوا بضرورة تشكيل لجان تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة، والوزراء، والخبراء، وشيوخ القبائل ليكون الجسم الرسمي لشؤون فزان برعاية موسى الكوني، والتنسيق لعقد ملتقى في الجنوب يعلنون من خلاله وقوفهم إلى جانب الوطن، وأنهم أحد أركانه، ويطالبون من خلاله بحقوقهم المشروعة.

بدوره قال الكوني، إن مباركة تجمع فزان لشخصه لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، ستكون دافع له لتحقيق مطالب مناطق الجنوب لنيل حقوقهم.

واستعرض الكوني، خلال الاجتماع رؤيته لتحقيق الاستقرار والتنمية في الجنوب التي لن تتحقق إلا بتكاثف جهود أبنائه، ورحب بانعقاد ملتقى فزان الذي سيضم كل مكوناته للإعلان من خلاله بأنهم جزء من الوطن، لدعم جهود المصالحة وإعادة الحياة لمدينة مزرق وتفعيل صندوق إعمار المدينة.